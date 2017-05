தாமரை மலர்ந்தால்தான் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி... "பிளாக்மெயில்" செய்கிறாரா தமிழிசை?

விவசாயிகளின் பயிர்க் கடன்கள் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்றால் அதற்கு தமிழகத்தில் தாமரை ஆட்சி அமைந்தால்தான் சாத்தியம் என்று பாஜக மாநில தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தெரிவித்தார்.

English summary

Tamihisai Soundarrajan says, like Uttar pradesh, agricultural debts will be waived off only if BJP regime comes in Tamil Nadu.