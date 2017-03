வாக்குச் சீட்டு முறையில் நடக்கப்போகும் ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தல்? பின்னணி காரணம் இதுதான்

ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் 64 பேருக்கு மேற்பட்ட வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டால் வாக்குச் சீட்டு முறை அமல்படுத்தப்படும் என்று தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

In RK Nagar by poll, whether polling will be done using EVM or Ballot system? State Election commission says it depends upon how many constestants are in fray.