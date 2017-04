ஓட்டுக்கு ரூ.4,000 என்ன, ரூ.40,000 கொடுத்தாலும் நாங்கதான் ஜெயிப்போம்.. ஓபிஎஸ் நம்பிக்கை

ஒரு ஓட்டுக்கு ரூ.40,000 கொடுத்தாலும் நாங்கள்தான் வெற்றி பெறுவோம் என்று ஓ.பன்னீர் செல்வம் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Ex Chief Minister O.Panneer selvam has expressed hope that his party candidate will will the polls, even though Dinakaran team gives Rs.40,000 for each vote.