சசிகலா உள்ளிட்ட தீய சக்திகளை வெளியேற்றிவிட்டால் நாங்கள் அண்ணேன்டா தம்பிடா... சொல்வது முனுசாமி

அதிமுகவுக்கு தீமையை விளைவிக்கும் சக்தியான சசிகலாவை வெளியேற்றிவிட்டால் நாங்கள் அனைவரும் அண்ணன், தம்பிகள்தான் என்று ஓபிஎஸ் அணியைச் சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் கே.பி.முனுசாமி தெரிவித்தார்.

English summary

K.P.Munusamy says, if devil forces will be exited, then we are same family like brothers. Because of difference of opinion we are divided.