கீதாலட்சுமி ஏன் இன்னும் வரலை?.. ஐடி விசாரணைக்கு!

எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழக துணை வேந்தர் கீதாலட்சுமி உடல்நிலை சரியில்லாததால் விசாரணை அதிகாரி முன்பு ஆஜராகவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.

Story first published: Monday, April 10, 2017, 15:03 [IST]

English summary

MGR Medical University VC Geetha Lakshmi has avoided to appear before IT officials. If she does so, so many truth will come to light.