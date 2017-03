நான் நாட்டை விட்டு போனால் உங்களுக்கு அவமானம் இல்லையா? கமல் ஆவேசம்

நான் நாட்டை விட்டு போனால் உங்களுக்கு அவமானம் இல்லையா என நடிகர் கமல்ஹாசன் அரசியல்வாதிகளை ஆவேசமாக கேட்டுள்ளார்.

Story first published: Monday, March 13, 2017, 9:55 [IST]

Actor Kamalhassan says to government that If I go out of the country its a shame for you.