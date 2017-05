கார்த்தி சிதம்பரம் சென்னை திரும்பியதும் விசாரணைதான் - சி.பி.ஐ. கிடுக்குப்பிடி

சிபிஐ பிடியில் சிக்கியுள்ள முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப.சிதம்பரத்தின் மகன் கார்த்தி சிதம்பரம் வெளிநாட்டிலிருந்து சென்னை திரும்பியதும், அவரிடம் நேரில் விசாரணை நடத்தப்படும் என்று சி.பி.ஐ. அதிகாரிகள் தெரி

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

If Karthi Chidambaram returns to Chennai Enquiry will start, Information from CBI Circle.Already Karti Chidambaram's office searched by Enforcement Directorate Chennai.