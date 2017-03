மோடி நினைத்திருந்தால் ஜெ.வைக் காப்பாற்றியிருக்கலாம்.. செம்மலை கிளப்பும் பரபரப்பு

மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தபோது பிரதமர் மோடி வந்து ஜெயலலிதாவைப் பார்த்திருந்தால் அவரை வெளிநாட்டுக்கு அழைத்துச் செல்ல வழிவகை செய்திருப்பார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

If PM Modi came to apollo to see Jalayalaitha, she she could have been taken to foreign hospital and may saved her told Semmalai in Salem meeting