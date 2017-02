ஓபிஎஸ் கூவத்தூருக்கு வரவே கூடாது... நவநீத கிருஷ்ணன் பிடிவாதம்

முதல்வர் ஓபிஎஸ் கூவத்தூருக்கு வரவே கூடாது என அதிமுக எம்பி நவநீதகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்

English summary

MP Navaneetha kirishnan says that If OPS comes to Koovathoor it will create law and order problem. So OPS Should not come to koovathoor.