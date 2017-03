ஓபிஎஸ் நடிகர்னா ஜெ.வுக்கு அவர் தானே வாரிசாக வந்திருக்க வேண்டும்.. ராமதாஸ் செம!

ஓபிஎஸ் நடிகர் என்றால் நடிகை ஜெயலலிதாவுக்கு அவர் தானே வாரிசாக வந்திருக்க முடியும் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் நக்கலடித்துள்ளார்.

English summary

PMK founder Ramadoss says that If OPS is good Actor Then he must be the heir of Actress Jayalalitha. He is mocking at Minister Jayakumar.