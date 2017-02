மக்கள் விரும்பினால் ராஜினாமாவை திரும்பப்பெறுவேன் - ஓபிஎஸ்

தன்னை கட்டாயப்படுத்திதான் சசிகலா ராஜினாமா கடிதத்தைப் பெற்றார் என முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

CM O.Paneerselvam says that if People and ADMK workers wants me to withdraw my resignation letter. I will withdraw. Due to Sasikalas pressure only I resigned.