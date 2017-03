ஓபிஎஸ் அணிக்கு அடுத்த எம்எல்ஏ ரெடி...எடப்பாடிக்கு மிரட்டல் விடுத்த சூலூர் எம்எல்ஏ!

கோவையில் உள்ள கல்குவாரியை மூடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வில்லை என்றால் வேறு அணிக்கு மாறிவிடுவதாக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு சூலூர் தொகுதி அதிமுக எம்எல்ஏ கனகராஜ் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

English summary

The Sulur MLA Kanagaraj has warned CM of Tamilnadu unless the stone quarry in Coimbatore not closed, he will go to OPS team.