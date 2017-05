நான் ஒரு நதியை இணைச்சா.. 100 நதியை இணைச்ச மாதிரி.. ரஜினி அரசியலுக்கு வந்தா இப்படிதான் பேசுவாரோ!

ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வந்தாலும் தனது ஸ்பெஷாலிட்டியான பஞ்சு டயலாக்குகளை பேசுவாரா என்ற பேச்சு கிளம்பியுள்ளது.

Story first published: Saturday, May 20, 2017, 6:02 [IST]

English summary

If Rajinikanth comes to politics will he speak punch dialogues. If he speaks, how it will be? just a imagination.