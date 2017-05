ரஜினி அரசியலுக்கு வந்தால், நண்பனாக ஆதரிப்பேன்: திருமாவளவன்

நடிகர் ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வந்தால் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி அதை வரவேற்கும் என்று அக் கட்சியின் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

If rajinikanth will come to politics we will support him, says VCK leader Thol.Thirumavalavan