சசிகலா முதல்வரானால் நிச்சயம் கட்சி உடையும்... ஆட்சியை கைப்பற்றுமா திமுக? பாஜகவின் பங்கு?

சசிகலா முதல்வரானால் நிச்சயம் கட்சி உடையும் என அரசியல் வட்டாரங்களில் கிசுகிசுக்கப்படுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

If Sasikala becomes as CM the ADMK Party will break definitely says political commentators.If this happens, DMK would try to form a government. At the same time, the BJP would try to disrupt the status and implementation of President's rule in Tamilnadu.