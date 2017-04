தமிழகத்தில் அடித்தளம் இல்லாத பாஜகவை ஆதரித்தால் அதிமுக நஷ்டப்படும்: திருநாவுக்கரசர் ஆருடம்!

தமிழகத்தில் அடித்தளம் இல்லாத பாஜகவை ஆதரித்தால் அதிமுக நஷ்டப்படும் என திருநாவுக்கரசர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Tamilnadu congress leader Thirunavukkarasar says that if the ADMK supports BJP then it lose. Police have to inquiry with the Election commission also on the TTV Dinakaran's bribe case.