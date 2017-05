டாஸ்மாக் குடோனுக்கு வந்த லாரியில் வெடிகுண்டு… வெடிச்சிருந்தால் 3 கி.மீ. தூரம் ‘அவுட்’.. மக்கள் பீதி

அரசு டாஸ்மாக் குடோனுக்கு சென்ற மதுபான சரக்கு லாரியில் வெடிகுண்டுகள் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த குண்டு வெடித்தால் 3 கி.மீ சுற்றளவில் உள்ள அனைத்தும் தடைமட்டமாகும் என்று போலீசார் தெரிவித்துள

English summary

If the bomb, found in lorry from Coimbature liquor factory, explodes 3 km will be destroyed in Tiruvarur, police said.