முதல்வருக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது : ஹெச்.ராஜா

முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது என பாஜக தேசிய செயலாளர் ஹெச்.ராஜா தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

BJP's national secretary H.Raja Questioned If the Chief minister face threatens means What will happen for ordinary citizens? He said that there must be protection for O.Paneerselvam.