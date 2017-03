உயிர்காக்கும் கருவியை எடுக்காமல் இருந்திருந்தால் ஜெ. பிழைத்திருப்பார்.. மாஜி அமைச்சர் பரபர பேச்சு

உயிர்காக்கும் கருவியை எடுக்காமல் இருந்திருந்தால் ஜெயலலிதா உயிர் பிழைத்திருப்பார் என முன்னாள் அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Wednesday, March 8, 2017, 15:53 [IST]

English summary

If the lifesaving tool was keeping for Jayalalitha her life wuold have been saved says mafoi Pandiyarajan. The life saving tool can keep for 7 days but within 12 hours who ordered to take it out from Jayalalitha mafoi pandiayarajan asks.