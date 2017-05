தனியார் பேருந்துகள் அதிக கட்டணம் வசூலித்தால் கடும் நடவடிக்கை : அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வார்னிங்!

தனியார் பேருந்துகள் அதிக கட்டணம் வசூலித்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, May 16, 2017, 9:52 [IST]

English summary

Minister Vijayabaskar has issued a warning that if the private buses are charged higher fees severe action will be taken. Minister MR Vijayabaskar said that the Chief minister have promised to fulfill their demands.