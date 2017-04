தேவை ஏற்பட்டால் ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து விசாரிக்கப்படும்: தம்பிதுரை

இரு அணி சார்பில் அமைக்கப்படும் குழு முடிவு எடுத்தால் ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து விசாரிக்கப்படும் என்று தம்பிதுரை தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Wednesday, April 19, 2017, 21:21 [IST]

English summary

Lok sabha deputy speaker Thambidurai says, If there is need the enquiry regarding Jayalalithaa's death