மோடிக்கு மக்கள் ஆதரவு... தமிழகத்தில் திராவிட கட்சிகளுக்கு சரிவு - இல. கணேசன்

ஐந்து மாநில சட்டசபைத் தேர்தலில் பாஜக வெற்றி பெற்றுள்ளது மோடியின் பணமதிப்பு நீக்க நடவடிக்கைக்கு மக்கள் ஆதரவு அளித்துள்ளதை காட்டுகிறது என்று பாஜக ராஜ்யசபா எம்.பி இல. கணேசன் கூறியுள்ளார்.

English summary

Senior BJP leader Ila Ganesan has expected a fall in Dravidian politics in Tamil Nadu.