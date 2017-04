இன்று தினகரனுக்கு ஸ்லீப்பர் செல்... நாளை துணை முதல்வர் பதவி.. துண்டுபோடும் இளவரசி மகன் விவேக்?

ஆர்கே நகரில் தினகரனுக்காக வரிந்து கட்டிக் கொண்டு ஸ்லீப்பர் செல்லாக களமிறங்கியுள்ளார் இளவரசி மகன் விவேக். அதிமுக அம்மா அணியில் விவேக்தான் அடுத்த துணை முதல்வர் என்கிற பேச்சு பலமாகவே அடிபடுகிறது.

English summary

Sasikala relative Ilavarsi's son Vivek now emerged as the Sleeper Cell for ADMK (Amma) Candidate Dinakaran in RK Nagar Bypoll.