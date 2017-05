ஜெயாடிவி நிர்வாகத்தை சார்ஜ் எடுத்த இளவரசி மகன் விவேக்- ஆட்டம் ஆரம்பம்!

ஜெயாடிவி நிர்வாகத்தை இளவரசி மகன் விவேக் கையில் எடுத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Story first published: Friday, May 12, 2017, 9:25 [IST]

English summary

Sasikala's brother Jayaraman and Ilavarasi Son Vivek has taken incharge of Jaya TV,sources said.