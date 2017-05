60 நாட்கள்தான் எடப்பாடி ஆட்சி... சீக்கிரம் ஆட்டைய போடனும்... பெங்களூரு சிறைக்குள் அரங்கேறும் சதி

எடப்பாடி அரசு எத்தனை நாளைக்கு நீடிக்குமோ என்கிற நிலையில் இளவரசி மகனுக்கு அதிமுகவில் சசிகலா முக்கியத்துவம் தர இருக்கிறராம்.

English summary

ADMK sources said that Ilavarasi son Vivek will take over the party very soon.