தலைவர் இல்லாமல் நடக்குது நாடு... இது இளையராஜா கருத்து

தமிழக அரசியல் நிலவரம் குறித்து இசைஞானி இளையராஜா நகைச்சுவையாக ஒரு கருத்தை தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Music legend Ilayaraja commented that tn government is functioning without head