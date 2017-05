கள்ளக்காதல் விவகாரம்.. காரை ஏற்றிக் கொலை செய்தது ஏன்? கைதான காதலன் பரபரப்பு வாக்குமூலம்

சென்னையில் கார் ஏற்றி ஆசிரியை கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் அவரது கள்ளக்காதலனை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

illegal affairs dispute teacher murdered near Anna Nagar, chennai,

