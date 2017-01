என்னையும் போலீசார் சரமாரியாக தாக்கினர்- வைரலாகும் இமான் அண்ணாச்சி வீடியோ

ஜல்லிக்கட்டு புரட்சியாளர்கள் மீதான போலீஸ் தாக்குதலில் தாமும் பாதிக்கப்பட்டதாக இமான் அண்ணாசி வெளியிட்ட வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 10:25 [IST]

English summary

TV Anchor Imman Annachi also brutally attacked by Chennai police during Jallikattu uprising.