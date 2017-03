நெடுவாசல் கூட தெரியாமல் பேசிய இமான் அண்ணாச்சி.... திமுக மேடையில் இன்னுமொரு சர்ச்சை

நெடுவாசல் பற்றி தெரியாமல் பேசி வைகோவை கிண்டலடித்துள்ளால் திமுக பேச்சாளர் இமான் அண்ணாச்சி

English summary

DMK platfrom speaker Imman Annachi has degraded Neduvasl protest as he failed to mention the name of the village.