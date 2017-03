பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் நியமனத்தில் தலித்களுக்கு முக்கியத்துவம் தேவை- திருமாவளவன்

பல்கலைக்கழக துணை வேந்தர் பதவிகளில் தலித் சமூகத்தைச் சார்ந்தவர்களுக்கும் உரிய பிரதிநிதித்துவம் அளித்திட வேண்டும் என்று விசிக தலைவர் தொல். திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.

English summary

VCK leader Thol. Thirumavalavan urges to Tamil Nadu government to importence for Dalits in appointing positions as Vice Chancellor in Universities