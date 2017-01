போராட்டக்காரர்களை வெளியேறச் சொல்கிறார்கள் அலங்காநல்லூர் மக்கள்.. என்ன நடந்தது?

அலங்கநல்லுரில் நேற்றுவரை நிரந்தர சட்டம் வேண்டும் என்று போராடிக்கொண்டிருந்த மக்கள், இன்று பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி ஜல்லிக்கட்டு நடக்கும் என்று குறித்து விட்டனர். அதை விட போராட்டக்காரர்களை வெளியேறவும் கூறி வி

English summary

For last, 8 days protest going on in Alanganallur. But with in 24 hours the scenes were changed and lathi charge make the people frightened. what actually happened in Alangkanallur