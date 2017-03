மாறுவேடத்தில் சிறையில் சசிகலாவை சந்தித்த அமைச்சர்கள்.. பின்னணி என்ன?

பெங்களூர் சிறையில் சசிகலாவை சந்திக்க சென்ற தமிழக அமைச்சர்கள், கைதிகளை சந்திப்பதற்கான பதிவேட்டில் தாங்கள் யார் என்பதை காட்டிக் கொள்ளாததன் பின்னணி தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

English summary

While going to meet Sasikala in Prison, the TN ministers has not mentioned that they are ministers, the reason behind this action has come to light.