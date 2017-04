டெல்லியில் போராடும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவு.. சென்னையில் சவம்போல் படுத்து போராடியவர்களுடன் தள்ளுமுள்ளு

டெல்லியில் போராட்டம் நடத்தும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக சென்னை அம்பத்தூரில் சவம் போல் படுத்து பொதுமக்கள் போராட்டம் நடத்தினர்.

English summary

In Chennai Ambattur public protesting for supporting tamil farmers who protest in Delhi. They were lying down us dead body and shows their support to farmers.