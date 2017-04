சென்னை அண்ணாசாலையில் மீண்டும் திடீர் விரிசல்... வாகன ஓட்டிகள் பீதி

சென்னை அண்ணாசாலையில் மீண்டும் திடீர் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் பெரும் பீதியடைந்துள்ளனர்.

Story first published: Tuesday, April 11, 2017, 10:04 [IST]

English summary

In Chennai Annasalai again a sudden crack on the road. But No vehicles stucked in this incident.