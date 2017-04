நடத்தையில் சந்தேகம்.. மனைவியை கத்தியால் குத்திக் கொன்ற கணவர்.. சென்னையில் பயங்கரம்

சென்னை காசிமேட்டில் மனைவின் நடத்தையில் ஏற்பட்ட சந்தேகம் காரணமாக கணவரே கத்தியால் குத்திக் கொன்ற நிகழ்வு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

In Chennai Kasimedu a husband kills his wife on doubt. His son is arrested.That husbad have been arrested.