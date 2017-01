மெரீனா கடற்கரையில் திடீரென ஆயிரக்கணக்கான போலீஸார் குவிப்பு.. பதட்டம்

சென்னை மெரினா கடற்கரைப் பகுதியில் ஆயிரக்கணக்கான போலீசார் திடிரென குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

In Chennai Marina over 7000 Police officials have been accumulated. Tamilnadu assembly starts tomorrow because of that only lots of police accumulated there sources says.