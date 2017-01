கர்நாடகாவுக்கு ஒரு நியாயம்.. தமிழகத்திற்கு இன்னொரு நியாயமா? மெரினா மனித சங்கிலியில் இளைஞர்கள் ஆவேசம்

சென்னை மெரினா கடற்கரை சாலையில் ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக இளைஞர்கள் மனிதச்சங்கிலி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

English summary

In Chennai Merina youths conducting Human chain to demand Jallikattu. They crowed there by Social medias.