ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவு.. மெரினாவில் இளைஞர்கள் பிரமாண்ட மனிதச்சங்கிலி

சென்னை மெரினா கடற்கரை சாலையில் ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக இளைஞர்கள் மனிதச்சங்கிலி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Story first published: Friday, January 13, 2017, 10:20 [IST]

English summary

In Chennai Merina youths conducting Human chain to demand Jallikattu. They crowed there by Social medias.