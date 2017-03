இரட்டை விளக்கில் ஒன்று எம்ஜிஆர்... மற்றொன்று ஜெயலலிதா.... சொல்வது ஓபிஎஸ்

எங்களது வெற்றிச் சின்னமான இரட்டை விளக்கு சின்னத்தில் ஒரு விளக்கு எம்ஜிஆர், மற்றொரு விளக்கு ஜெயலலிதா. இந்த இரு விளக்குகளும் ஒளிவிளக்காக இருந்து வெற்றியை பெற்று தருவர் என்று முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்

Story first published: Sunday, March 26, 2017, 11:33 [IST]

English summary

Ex Chief Minister O.Panneer selvam explains that the party's two light symbol tells us one is MGR and other light is Jayalalitha. Both lights will give success in R.K .Nagar by election.