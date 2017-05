போக்குவரத்துத் துறை ஊழியர்களின் போராட்டத்தை ஒடுக்க ஈரோடு மாவட்ட நிர்வாகம் புது முயற்சி - வீடியோ

போக்குவரத்துத் துறை ஊழியர்களின் போராட்டத்தை ஒடுக்க ஈரோடு மாவட்ட நிர்வாகம் தனியார் பள்ளி, கல்லூரி பேருந்து ஓட்டுநர்களை அழைத்து அரசு பேருந்தை ஓட்ட வைத்துள்ளதை போக்குவரத்து துறை ஊழியர்கள் கண்டித்துள்ளனர்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Erode transport department people Drivers and conductors are protesting to get their benifits like PF,pension ect. But district collectorate asked private school and college bus driver to drive the government buses