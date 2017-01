மரங்களை வெட்டிப்போட்டு சாலைகளில் தடை... மதுரை மாநகரில் போக்குவரத்து ஸ்தம்பிப்பு

மதுரை மாவட்டம் முழுவதும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள பொதுமக்கள் சாலைகளில் பெரிய பெரிய மரங்களை வெட்டிப் போட்டு தடை ஏற்படுத்தியுள்ளனர். இதனால் நகர் முழுவதும் போக்குவரத்து ஸ்தம்பித்துள்ளது.

English summary

In Madurai people blocking road by keeping big stones and tree branches on the road. Because of this transport affected heavily.