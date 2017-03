ஆர்கே.நகரில் வாக்காளர்களுக்கு கொடுக்க ரூ.50 கோடி ரெடி.. எப்படி தடுப்பது? யோசனையில் தேர்தல் ஆணையம்

ஆர்கே.நகரில் வாக்காளர்களுக்கு கொடுக்க அரசியல் கட்சிகள் 50 கோடி ரூபாயை தயாராக வைத்துள்ளதாக உளவுத்துறை தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

English summary

In RK Nagar constituency Rs.50 crore is ready to give the voters by the patys. Election commission official discussing hoe to stop the issue.