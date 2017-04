ஆர்கே நகரில் பணம் பட்டுவாடா: கையும் களவுமாக சிக்கிய தினகரன் கோஷ்டியின் சந்தானம் கைது

ஆர்கே நகரில் வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுக்க முயன்ற டிடிவி தினகரன் அணியின் பகுதி செயலர் சந்தானம் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

English summary

In RK Nagar constituency TTV. Dinakara team member Santhanam gives money to the voters for voting. Santhanam have been arrested by the police.