ஓபிஎஸ் ஆதரவாளருக்கு அரிவாள் வெட்டு.. ரத்தக்களறியான ஆர்கே.நகர்!

ஆர்கேநகர் தொகுதியில் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டிருந்த ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் நித்யானந்தத்தை டிடிவி.தினகரன் தரப்பினர் அரிவாளால் வெட்டிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

In RK Nagar OPS supporter attacked by strangers while election campaign. The person Nityanantham injured and admitted in the hospital. OPS team complaint on TTV.Dinakaran team against this issue.