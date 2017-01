சேலத்தில் ரயில் மீது ஏறி போராடிய மாணவன் மீது மின்சாரம் பாய்ந்ததால் பதற்றம்

சேலத்தில் ரயிலை சிறைபிடித்து மாணவர்கள் போராட்டம் நடத்தினர். அப்போது ரயில் மீது ஏறிய மாணவன் மீது மின்சாரம் பாய்ந்ததால் பதற்றம் ஏற்பட்டது.

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 16:16 [IST]

English summary

In Salam a student injured by a electric power when he was climbing on top of the train. He injured severely and hospitalized.