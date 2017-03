சிவகாசி பட்டாசு ஆலையில் விபத்து... நான்கு பேர் காயம்!

சிவகாசிக்கு அருகேயுள்ள திருத்தங்கள் என்னும் ஊரில் செல்வம் என்பவர் நடத்தி வந்த பட்டாசு ஆலையில் விபத்து ஏற்பட்டது. அதில் நான்குபேர் காயமடைந்த்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

In Sivakasi Thiruthangal, crackers factory fire accident happened. In that accident four laborers wounded.