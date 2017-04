ஆர்கே நகர் தேர்தல் வன்முறை: ஓபிஎஸ் மகனை கைது செய்ய ஹைகோர்ட் தடை!

ஆர்கே நகர் தேர்தல் வன்முறை தொடர்பாக ஓபிஎஸ் மகன் மற்றும் அவரது தம்பி ராஜாவை கைது செய்ய சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தடைவிதித்துள்ளது.

English summary

In the case of election violence in RK Madras High Court stayed the arrest of the OPS son and his brother. And in this regard RK Nagar police inspector to respond on 13th, Madras High Court ordered.