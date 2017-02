நம்பரைப் பார்த்த சசிகலா.. இந்த 3 முக்கிய பிரச்சினைகளைக் கவனிக்காமல் விட்டுட்டாரே!

சசிகலாவுக்கு போதிய எம்.எல்.ஏக்கள் ஆதரவு இருந்தாலும் கூட அவருக்கு முக்கியமான 3 சட்டப் பிரச்சினைகள் தடையாக உள்ளன.

English summary

Sasikala does have the numbers, but she also carries a huge baggage. The first hurdle would be to come clean in the disproportionate assets case, the verdict which will be pronounced by the Supreme Court next week.