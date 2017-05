பொங்கி வழியும் கும்பகரை அருவி... பொதுமக்கள் குஷி - வீடியோ

மேற்கு மலைத் தொடரில் தேனிக்கு அருகில் அமைந்துள்ள கும்பகரை நீர்வீழ்ச்சியில் நீர் கொட்டுவதால் பொதுமக்கள் நீராடி மகிழ்ந்து வருகின்றனர்.

English summary

In Theni Kumbakarai water falls, water flows. Local people and tourist enjoying in the Kumbakarai falls.