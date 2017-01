ஒரு ஆண் குழந்தை இருந்தா ஆபத்து.. பரவிய வதந்தி.. பதறிப் போன தாய்மார்கள்!

தேனி அருகே ஒரு ஆண் குழந்தை இருந்தால் ஆபத்து என வதந்தி பரவியது. இதனால் பீதியடைந்த பெண்கள் கோவில்களில் பரிகாரம் செய்து வழிபட்டனர்.

English summary

In Theni a rumor spread that who are all having one son they have to beg in 7 houses. and then they have to do worship in vinayagar temple to remedy the dangerous. because of this rumor in Theni many ladies did this for remedy.